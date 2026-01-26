Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden mali disiplinde örnek başarı: 2025’te 2,5 milyar TL borç kapattı

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın göreve gelmesiyle mali disiplinde yeni bir döneme giren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, sağlanan gelir-gider dengesi sayesinde 2027 Haziran’ında tüm özel ve kamu bankalarına ait kredi borçlarını kapatmayı hedefliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Gülpınar döneminde 2025 yılı içerisinde toplam 2,5 milyar TL borç ödeyerek, tarihte ilk kez giderlerin üzerinde gelir oluşturan bütçeyle rekor düzeyde bir fark ortaya koydu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı Ocak–Eylül dönemini kapsayan mali verilerde bütçe fazlası vererek mali disiplindeki başarısını ortaya koydu. Açıklanan veriler, belediyenin gelir-gider dengesini koruyan ve bütçesini etkin şekilde yöneten iller arasında yer aldığını gösterdi.
AZ MALİYETLE DAHA FAZLA HİZMET
Belediye hizmetlerinde uygulanan yeni tasarruf politikaları sayesinde, birçok kalemde maliyetlerin yaklaşık üçte bire kadar düştüğü ifade ediliyor. Sağlanan bu tasarruf hem belediye bütçesinin rahatlamasını sağladı hem de kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına imkân tanıdı.
KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİYLE UYUMLU YÖNETİM
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuna açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri doğrultusunda hareket eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bütçesini kontrollü ve planlı şekilde yöneterek örnek gösterilen belediyeler arasında yer aldı. Veriler, belediyenin harcadığından daha fazla gelir elde eden ya da en azından gelir-gider dengesini koruyan belediyeler grubunda bulunduğunu ortaya koydu.
2025’TE 2,5 MİLYAR TL BORÇ ÖDENDİ
TARİHTE İLK KEZ GELİR, GİDERİN ÜZERİNE ÇIKTI
ŞANLIURFA MALİ DİSİPLİNDE TÜRKİYE İLK 3’ÜNDE
Elde edilen veriler doğrultusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, mali disiplin alanında Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri arasında ilk 3’te yer alıyor. Uygulanan bu anlayışın önümüzdeki süreçte hem belediye borçlarının daha da azaltılmasına hem de kente yönelik hizmetlerin sürdürülebilir şekilde devam etmesine katkı sağlaması bekleniyor.
