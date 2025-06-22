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Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı

Şanlıurfa'da seyir halindeki tır alev aldı

22:3722/06/2025, Pazar
G: 23/06/2025, Pazartesi
IHA
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Tırın motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden sürücü itfaiyeye haber verdi.
Tırın motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden sürücü itfaiyeye haber verdi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki tırda elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki bir tırda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gönüllü kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Seyir halindeki 31 AFR 917 plakalı tırın motor kısmından alevler yükseldiğini fark eden sürücü, yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme için çalışma başlattı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi.



#Şanlıurfa
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