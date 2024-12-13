Şanlıurfa’dan Suriye’ye 5 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar burada yaptığı konuşmada Şanlıurfa’nın dayanışma ve yardımlaşma ruhunu tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizerek “İHH tarafından organize edilen bu anlamlı yardım konvoyunun Suriye’deki zor şartlar altında yaşayan halka umut olacak ve bir nebze de olsa onların yaralarını saracaktır. Bu durum hem Şanlıurfa’mızın hem de insanlığımızın gücünün bir simgesidir. Şanlıurfa ensar bir şehir olduğunu 14 yıldır tüm dünyaya gösterdi. Şanlıurfa, İbrahim’i bir millet olarak yekvücut olmuş bir şehirdir. Şanlıurfalı hemşehrilerimizin gönlünden kopan bu yardımlar, zorluklar karşısında birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olacaktır. Bu anlamlı programı düzenleyen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.