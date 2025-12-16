Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün oğlu müşteki olarak ifade verdi

Şarkıcı Güllü'nün oğlu müşteki olarak ifade verdi

21:1516/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından, oğlu Tuğberk Yağız Gülter müşteki olarak ifade verdi.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter müşteki olarak ifade verdi.


Yalova’da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi’ne gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Gülter, adliyeye avukatı Aycan Sevsay ile birlikte geldi. Gülter, adliyeye girerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


Gülter’in daha sonra Yalova Cumhuriyet Başsavcı Duygu Bayar Öksüz tarafından ifadesi alındı. İfade yaklaşık 4 saat sürdü. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken,
“Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamalara avukatlar yapacaktır"
dedi.

"Annem cinayete kurban gittiyse herkesten şikayetçiyim"


Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede
"Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim"
dediği öğrenildi.

"Gereken açıklamayı yazılı şekilde yapacağız"


Avukatı Aycan Sevsay ise
"Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları yazılı şekilde yapacağız"
dedi.


#Güllü
#Şüpheli
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 17 Aralık çarşamba için valilik açıklamaları bekleniyor