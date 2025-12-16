Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutuklanmasının ardından, oğlu Tuğberk Yağız Gülter müşteki olarak ifade verdi.
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter müşteki olarak ifade verdi.
Yalova’da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi’ne gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Gülter, adliyeye avukatı Aycan Sevsay ile birlikte geldi. Gülter, adliyeye girerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Gülter’in daha sonra Yalova Cumhuriyet Başsavcı Duygu Bayar Öksüz tarafından ifadesi alındı. İfade yaklaşık 4 saat sürdü. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken,
“Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamalara avukatlar yapacaktır"
dedi.
"Annem cinayete kurban gittiyse herkesten şikayetçiyim"
Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede
"Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim"
dediği öğrenildi.
"Gereken açıklamayı yazılı şekilde yapacağız"
Avukatı Aycan Sevsay ise
"Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları yazılı şekilde yapacağız"
dedi.