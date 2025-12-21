Şarm El-Şeyh’ten sonra en önemli toplantıydı

ABD, Mısır ve Katar’dan yetkililerin katıldığı toplantıda Gazze konusunun ele alındığını vurgulayan Fidan , “Son rehinenin de teslim edilmesiyle Gazze mutabakatında ikinci aşama konuşulmaya başladı. Belki Şarm El-Şeyh’ten sonra yapılan en önemli toplantıydı. Toplantıda varılan mutabakatlar umut verici. Birinci aşamadaki ateşkes ihlallerinin ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu ifade ettik. İkinci aşama ile ilgili tartıştığımız konular arasında Gazze’nin yeniden imarı konusu vardı. Bu konuda bir ön çalışma var, o sunuldu. Bu çalışma üzerinden ön tartışma yaptık” dedi.

Toplantıda Barış Kurulu’nun nasıl hayata geçirileceği konusunun da ele alındığının altını çizen Fidan, şöyle devam etti: “İstikrar gücünün oluşturulmasına ilişkin paralel tartışmalar da yapıldı. Genel değerlendirmem şu ki, bu görüşme Şarm El-Şeyh’ten sonraki en önemli toplantıydı. Öte yandan insani yardımlar meselesi kritik bir başlık. Bu alanda adımların yetersiz kaldığını görüyoruz. Kış aylarının yaklaşması nedeniyle Gazze’ye daha fazla barınma aracı gönderilmesi gerekiyor. Türkiye’nin, deprem sonrası sahip olduğu çadır ve konteyner kapasitesi bu noktada önemli bir imkân sunuyor.” Türkiye’nin 50 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinin ardından 500 bin konutluk devasa bir çalışmayı 3 yıl gibi kısa bir sürede bitirdiğini anımsatan Fidan, “Bu tecrübe Gazze’de de kullanılabilir. Vatandaşlarımızın barınma sorunlarını çözmekte kullandığımız alt yapımız da onların emrine girebilir.” ifadelerini kullandı.