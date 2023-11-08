Savcılıktan 4 kişi için itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Dilan ve Engin Polat soruşturmasında savcılık, Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrolle serbest bırakılan 4 kişi için bir üst mahkeme olan 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu. Savcılık, klinik çalışanı Doktor Yeşim Altınkalem Dalkıran, Polat çiftinin muhasebecileri Ahmet Gün’ün kızları Beyzanur Gün ve Ceydanur Gün ile Dilan Polat’ın dayısı Gürsel Yılmaz’ın adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz etti.

27 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan savcılık ayrıca kendisine müracaat eden şirket çalışanlarının isteği üzerine, 27 şirkete kayyum atanmasın talep etmişti. Mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak, Polat ailesine ait 27 şirkete yönetici atanmasına karar verdi.





Kara paraya 476 gözaltı

Ankara polisi, zehir tacirlerine darbe vurdu. Uyuşturucu ticareti yapan ve elde edilen paraları aklayan 476 şüpheliyi belirleyen ekipler, 30 şehirde eş zamanlı operasyon başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütüğü soruşturma çerçevesinde harekete geçen Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibe başladı. Bunun yanı sıra MASAK da çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla, hesap hareketleri incelenen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden yaklaşık 135 milyon TL suç geliri elde edildiği belirlendi. Söz konusu soruşturmada şüphelilerin yakalanabilmesi, uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ve gelirlerinin ele geçirilebilmesi amacıyla polis ekiplerince 30 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.











