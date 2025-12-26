Yeni Şafak
Savrulan otomobil ağaca çarptı: Bir ölü bir yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Meydana gelen kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Denizli’nin Kale ilçesinde yoldan çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Kaza, Denizli-Muğla karayolunda, Kale İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki M.D. idaresindeki araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan kazazedeler sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan 70 yaşındaki Hüseyin Kızıloğlan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı olarak kurtarılan sürücü M.D. ise olay yerinde yapilan ilk müdahalenin ardından ambulans ile önce Kale Devlet Hastanesi’ne ardından Denizli’ye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



