SDG’nin de akıbeti PKK gibi olmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, küresel sistemin hukuk ve ahlak zemininden koptuğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın söylem ve tutumlarının dünyayı kaos sarmalına sürüklediğini söyledi. Yaklaşık 5 milyar insanın savaş ve gerilim ortamında yaşadığını vurgulayan Bahçeli, Trump’ın “Uluslararası hukuka ihtiyacım yok” yönündeki açıklamalarını eleştirerek, hukukun çiğnendiği bir düzende devletlerin organize suç yapılarından farkının kalmayacağını ifade etti.

HAZIRLIKLAR BEKA MESELESİDİR

Küresel savaş riskinin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Bahçeli, Venezuela ve Grönland örnekleri üzerinden NATO’nun inandırıcılığının sorgulanır hale geldiğini söyledi. ABD’nin fiilen “küresel jandarmalık” rolü üstlendiğini savunan Bahçeli, tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini, yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığını kaydetti. Türkiye’nin her ihtimali dikkate alarak siyasi, askeri ve ekonomik hazırlıklarını sürdürmesinin beka meselesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Bugünün hasta adamı ABD’dir” dedi.

İRAN'DAKİ OLAYLARA KARŞI ÇIKILMALI

Konuşmasında İran’daki gelişmelere de değinen Bahçeli, ülkede yaşanan huzursuzlukların yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını belirterek, çok aktörlü dış müdahalelere dikkat çekti. İran’ın istikrarsızlığının Türkiye ve bölge için doğrudan tehdit oluşturduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: “Tehdit son derece tanıdık ve yakındır. Gezi Parkı olaylarıyla İran’daki malum olaylar arasındaki benzerlikler üzerine dikkatle düşünmenizi özellikle temenni ediyorum. İran’daki olaylara siyasi, ahlaki, inanç, kültür ve komşuluk bağları gereğince mutlaka karşı durulmalı, karşı çıkılmalıdır.”

SDG YANLIŞ ÜSTÜNE YANLIŞ YAPTI

Suriye başlığına da değinen Bahçeli, PKK’nın örgütsel varlığının sona erdiğini, uzantısı olan SDG/YPG’nin de aynı akıbete uğraması gerektiğini belirtti: “Suriye’nin orasına burasına yuvalanan Siyonist alçaklık suyu bulandırmak, iç bölünmeleri kışkırtmak için her yola tevessül ve teşebbüs halindedir. Halep’in Eşrefiyye ile Şeyh Maksud mahallerini içine alan çatışmalar her açıdan düşündürücüdür. SDG/YPG yanlış üstüne yanlış yapmıştır. PKK’nın örgütsel varlığı feshedilmiş, silahlar bırakılmıştır. Bu terör örgütünün uzantısı olan SDG/YPG’nin de akıbeti aynı olmalıdır. Bizim için yegane geçerli olan İmralı’nın 27 Şubat çağrısı barışa ve kucaklaşmaya davettir, üstelik bölücü terör örgütünün bütün yapılarını bağlamaktadır. SDG/YPG bundan bağımsız değildir, olması da mümkün değildir.”

KÜRT KARDEŞLERİMİZİN KANI BİZİM KANIMIZDIR

Bahçeli şöyle devam etti: "Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizm'in yandaşıdır, kuklasıdır. Hiç kimse, bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söyleyemez, söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır, acısı bizim acımızdır. Halep'te sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG/YPG'dir. DEM Parti yetkililerinin 'Türkiye'yi uyarıyoruz' diyerek başlayan söz ve açıklamaları, SDG/YPG'yi aklama ve arkalama niyetleri hakikaten çok üzücü ve sorunlu bir dildir."



