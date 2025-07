Şehit olduktan sonra bile direnişin sembolü

Yarışmanın başından beri jüri başkanlığını yürüten Fırat Yurdakul, her sene hem katılım sayısıyla hem de katılımcı kalitesiyle kendini yukarıya taşıyan bir yarışma olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Cambaz’ı sadece bir foto muhabiri olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin tarihi mirasını belgeleyen bir sanatçı olarak görüyoruz. Bu yarışmayı da yalnızca bir fotoğraf yarışması olarak değil, tüm basın mensuplarının onuruna yapılan bir anma olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her yıl ya mesaj göndererek ya da doğrudan katılarak bu yarışmaya verdiği önemi gösteriyor. Yarışma her geçen gün güçleniyor ve Türkiye’nin en önemli basın fotoğrafçılığı yarışmalarından biri haline geliyor. Gazze, uzun süredir haber fotoğrafçılığının en çarpıcı konularından biri. Bu yıl da Gazze’deki dramı yansıtan güçlü kareler ödüle layık görüldü. Yarışma her geçen yıl daha da ilgi görüyor ve gelenekselleşiyor. Uzun yıllar Cambaz’ın hatırasını yaşatmaya devam edecek.”