Şehit olduktan sonra bile direnişin sembolü

Yeni Şafak gazetesinin düzenlediği Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’ne sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Temmuz Cumartesi günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda yapılacak törende 4 temel kategoride ödül verilecek. “Hikâyeyi Tamamla” temasıyla hayata geçirilen özel ödül konsepti bu yıl Rami Kütüphanesi’nin fotoğraflarını çeken yarışmacılar arasından seçilerek en iyi Rami Kütüphanesi fotoğrafına verilecek.

Yarışma; 2024’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi-Serbest Haber), Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi-Serbest Haber) adlı 4 temel kategoride gerçekleştiriliyor. Her bir kategorinin birincisi için 100.000 TL, ikincisi için 75.000 TL ve üçüncüsü için 50.000 TL olmak üzere toplam 13 kişiye 1 milyon TL ödül verilecek.

Güçlü jürisi ile dikkat çeken yarışmada bu yılın seçici kurulu; Türk Kızılay’ı Prodüksiyon ve İçerik Müdürü Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, Foto Muhabiri Kayhan Özer, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk oldu.





2021 YILINDA İLK ADIM

Albayrak Grubu, Şehit Mustafa Cambaz’ın fotoğrafçılık tutkusunu ölümsüzleştirmek ve adını yaşatmak adına ilki adımı 2022 yılında atılan “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” için ilk sene “2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar” ve “Drone Çekimi-Serbest Haber” kategorilerinde düzenlendi. Her yıl yeni kategorilerin eklendiği ve başvuruların arttığı yarışmaya geçtiğimiz yıllarda “Yeni Nesil Fotoğraflar” başlığı, “Drone Çekimi ve Cep Telefonu Fotoğrafları” eklendi.

Şehit Mustafa Cambaz’ın yarıda kalan hikâyesini tamamlamak için üç yıl önce başlatan “Hikâyeyi Tamamla” özel ödülü, ilk yıl Cambaz’ın Ayasofya Camii için hazırladığı kitap anısına “Ayasofya Camii” fotoğrafları, geçen yıl, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası Özel Ödülü” değerlendirmeye alındı. Yarışmanın bu seneki “Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü, kışladan kütüphaneye dönüşen “Rami Kütüphanesi” temasıyla gerçekleştirildi.





Bu yıl da Demokrasi Adası’ndayız

2022’de düzenlenen ilk Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onur konuğu olarak katıldı ve ödülleri takdim etti. 2023 yılında yine Çamlıca 1071 Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Geçtiğimiz yıl 3’üncüsü düzenlenen yarışma, bu kez Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz’ın genç yeteneklere ilham vermeye devam ettiğini belirterek, “Yarışmamızın şehidimizin ismini yaşatmanın yanında yeni kabiliyetlerin keşfine imkân sağladığına inanıyorum. Vizörün arkasına sadece gözünü değil gönlünü de koyan tüm fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Yarışmanın bu yılki ödül töreni de 19 Temmuz Cumartesi günü yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek.





Ölümünden sonra bile direnişin sembolü

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, önümüzdeki yıllarda yarışmanın uluslararası niteliğe kavuşmasını arzu ettiğini söyleyerek, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışmayla ilgili şu yorumda bulundu: “Bu yıl dördüncüsünü yaptığımız Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması, bu alanda sayılı yarışmalardan biri haline geldi. Her geçen yıl katılımcı sayısı artıyor, böylece çok daha nitelikli eserler arasında yarış gerçekleşiyor. Önümüzdeki yıllarda uluslararası niteliğe kavuşmasını arzu ediyorum. Mustafa Cambaz hem kişisel hikayesi hem de fotoğrafa olan tutkusu ve ortaya koyduğu eserleri nedeniyle adına yarışma düzenlenecek çok kıymetli bir arkadaşımızdı. Ömrünü mücadele ile geçirmiş ve ülkemiz için büyük direniş olan 15 Temmuz ihanetine karşı durarak şehit olan Mustafa Cambaz’ın ismi, bu yarışma ile gelecek nesillere taşınacak. Mustafa, ölümünden sonra bile direnişin sembolü olarak yaşamaya devam edecek.”





Kütüphanedeki kayda değer anlar yakalandı

Mustafa Cambaz’ın tarihi mekân fotoğraflarıyla mensubu olduğu medeniyetin hafızasına sahip çıkan duyarlı bir gazeteci olduğunu belirten Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, bu yıl “Hikâyeyi Tamamla” kategorisinin neden Rami’de yapıldığını şöyle anlattı: “Rami Kışlası, medeniyetimizin önemli hafıza mekânlarından biri. Bu abide yapı, restorasyon öncesi dönemde şehidimiz Mustafa Cambaz’ın kadrajına girerek adeta hikâyesini tamamlayıp kahramanlarını beklediğinin mesajını verdi. Cambaz’ın çektiği o karede, bugün yüzlerce kişinin kullandığı kapının tuğlalarla örülü olduğunu görürsünüz. O günkü ve bugünkü hâlini yan yana koyduğunuzda, bu kategorinin Rami’de yapılmasının anlamı daha da belirginleşiyor. Fotoğraf sanatçılarımız bu yarışma vesilesiyle kütüphanenin hikâyesine tanıklık eden anları yakalayıp ölümsüzleştirdi. Bu kareler ileride başka hikâyelere ilham verecek. Yarışmanın sosyal medyada duyurulmasıyla, daha önce kütüphaneye hiç gelmemiş birçok sanatçı da ziyaretlerde bulundu.”





Gazze’deki dramı yansıtan fotoğraflar ödüllendirildi

Yarışmanın başından beri jüri başkanlığını yürüten Fırat Yurdakul, her sene hem katılım sayısıyla hem de katılımcı kalitesiyle kendini yukarıya taşıyan bir yarışma olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Cambaz’ı sadece bir foto muhabiri olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin tarihi mirasını belgeleyen bir sanatçı olarak görüyoruz. Bu yarışmayı da yalnızca bir fotoğraf yarışması olarak değil, tüm basın mensuplarının onuruna yapılan bir anma olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her yıl ya mesaj göndererek ya da doğrudan katılarak bu yarışmaya verdiği önemi gösteriyor. Yarışma her geçen gün güçleniyor ve Türkiye’nin en önemli basın fotoğrafçılığı yarışmalarından biri haline geliyor. Gazze, uzun süredir haber fotoğrafçılığının en çarpıcı konularından biri. Bu yıl da Gazze’deki dramı yansıtan güçlü kareler ödüle layık görüldü. Yarışma her geçen yıl daha da ilgi görüyor ve gelenekselleşiyor. Uzun yıllar Cambaz’ın hatırasını yaşatmaya devam edecek.”





Bu yarışma foto muhabirliğinin zirvesi

Bu yarışmanın gelecek nesil gazeteciler için önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Jüri üyelerinden Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Sedat Özkömeç, “Mustafa Cambaz adına bir fotoğraf yarışmasının düzenlenmiş olması, benim nazarımda gazeteciliğin, haberciliğin ya da foto muhabirliğinin zirvesidir. Çünkü kendisi o gece hain kurşunlara karşı göğsünü tereddütsüz siper etmiş, bu vatan ve bayrak için şehadete yürümüştür. Aslında Mustafa ağabey bize; vatan-millet-bayrak aşkının gazetecilikten de önemli olduğunu kanıyla ve canıyla ispat etmiştir. Bu yüzden onun adının yaşatılması, bu mesleği yapan bizlere ve de daha önemlisi yapacak olan gelecek nesil gazetecilere çok önemli bir mesajdır” dedi.





15 Temmuz’u unutturmayacağız