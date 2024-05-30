Şehitler ve Filistinliler için Türkiye'nin dört bir yanında dualar edilecek

Gazze'de yaşanan insanlık dramı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Katil İsrail'in taş üstünde taş bırakmadığı Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli Refah kentine göç etti. Evini terk etmek zorunda kalan bir Filistinli adamın çektiği video ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Evinde buzdolabına erzak yerleştirirken kendini kayda alan Gazzeli adam, herkesin aynı şekilde bunu yapması gerektiğinin altını çizerek, "Ey yerinden edilmiş insanlar, evlerinizde mücahitler için biraz yiyecek bırakın. Bilemezsiniz belki mücahitlerden biri eve girip bıraktığınız yemeklerden yer. Size afiyet olsun ey Gazze’nin gururları ve izzeti. Sizler devam edin, biz de arkanızdayız. Allah Gazze'nin gururlarına sağlık, sıhhat versin." ifadelerini kullandı.