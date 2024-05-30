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Şehitler ve Filistinliler için Türkiye'nin dört bir yanında dualar edilecek

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına maruz kalan Filistinlilere maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Türkiye, yarın duada buluşuyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu. Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.

18:36 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:48 - 30/05/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Yurdun dört bir yanında dualar edilecek

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.


Gazzeli adam evini terk etmeden önce buzdolabında mücahitler için yiyecek bıraktı

Gazze'de yaşanan insanlık dramı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Katil İsrail'in taş üstünde taş bırakmadığı Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli Refah kentine göç etti. Evini terk etmek zorunda kalan bir Filistinli adamın çektiği video ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Evinde buzdolabına erzak yerleştirirken kendini kayda alan Gazzeli adam, herkesin aynı şekilde bunu yapması gerektiğinin altını çizerek, "Ey yerinden edilmiş insanlar, evlerinizde mücahitler için biraz yiyecek bırakın. Bilemezsiniz belki mücahitlerden biri eve girip bıraktığınız yemeklerden yer. Size afiyet olsun ey Gazze’nin gururları ve izzeti. Sizler devam edin, biz de arkanızdayız. Allah Gazze'nin gururlarına sağlık, sıhhat versin." ifadelerini kullandı.


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