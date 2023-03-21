Şentop’tan Kürtçe cevabı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda ‘bilinmeyen bir dil’ diye yazıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Şentop şunları söyledi: “2008 yılından bu yana onlarca soru önergesine cevap verdim, en son Bütçe Komisyonu’nda tekrar bu konuya girdim. Kürtçe için özel bir uygulama yok. ‘Bilinmeyen dil’ diye bir ifade kullanılmıyor. Ne oluyor? Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklarda Türkçe kullanılıyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor, bir dipnot işareti kullanılarak dipnotta atıf ‘Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanılmıştır’ diye yazılıyor.”