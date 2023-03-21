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Şentop’tan Kürtçe cevabı

TBMM Başkanı Şentop, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Genel Kurulu tutanaklarında Kürtçe'nin, "bilinmeyen dil" olarak yazıldığı iddiasına ilişkin, "Bilinmeyen dil' diye bir ibare kullanılmıyor. Tutanaklar Türkçe tutuluyor." dedi.

Uğur Duyan
04:00 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe konuşmaların tutanaklarda ‘bilinmeyen bir dil’ diye yazıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Şentop şunları söyledi: “2008 yılından bu yana onlarca soru önergesine cevap verdim, en son Bütçe Komisyonu’nda tekrar bu konuya girdim. Kürtçe için özel bir uygulama yok. ‘Bilinmeyen dil’ diye bir ifade kullanılmıyor. Ne oluyor? Resmi dil Türkçe olduğu için tutanaklarda Türkçe kullanılıyor. Türkçe dışında bir kelime kullanıldığı zaman bu tutanağın metnine yazılmıyor, bir dipnot işareti kullanılarak dipnotta atıf ‘Türkçe olmayan kelime veya kelimeler kullanılmıştır’ diye yazılıyor.”



#TBMM
#Mustafa Şentop
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Kürtçe
1 saat önce
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