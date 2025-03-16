Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şerit ihlali zincirleme kazaya neden oldu: Dokuz yaralı

Şerit ihlali zincirleme kazaya neden oldu: Dokuz yaralı

22:5916/03/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şerit ihlali yapan bir otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şerit ihlali yapan otomobilin neden olduğu, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Muhammed Demir idaresindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve şerit ihlali yaptığı belirtilen Arif Çakır idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hızını alamayan 35 AER 285 plakalı otomobil yine İzmir istikametinden gelen Çetin Toprak idaresindeki 09 AKR 108 plakalı otomobille çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada sürücüler Muhammed Demir, Arif Çakır ve Çetin Toprak'ın yanı sıra araçlarda bulunan Mert Ali Demir (4), Ali AL (40), Özlem Toprak (34), Muhammed Burak Toprak (8) ve Ferdi Toprak (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücüler Muhammed Demir, Arif Çakır ve Çetin Toprak'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


#Aydın
#Germencik
#kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 17 Mart İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il sahur vakti