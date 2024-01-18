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Sevgilisini Uzi ile dört yerinden vurdu: Savunması pes dedirtti

Bayrampaşa'da 24 yaşındaki Nazlı Elmas, 25 yaşındaki erkek arkadaşı Eliz K. tarafından suikast silahı olarak bilinen Uzi ile 4 yerinden vuruldu. Nazlı Elmas ağır yaralanırken Eliz K'nın polise verdiği ifadede kendini 'şakalaşıyorduk' diyerek savundu.

16:21 - 18/01/2024 Perşembe
DHA
Eliz K. - Nazlı Elmas
Eliz K. - Nazlı Elmas

Dehşete düşüren olay, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı.

24 yaşındaki Nazlı Elmas, erkek arkadaşı Eliz K'nın evine geldi. Eliz K'nın elindeki suikast silahı olarak bilinen Uzi'den çıkan 4 kurşun Nazlı Elmas'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Elmas'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayati tehlikesi var

Elmas'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Ekipler yaptıkları çalışmanın devamında Eliz K'yı kısa sürede yakaladı.

'Yanlışlıkla vurdum'

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheli Eliz K., verdiği ifadede, sevgilisi Nazlı Elmas'ı şakalaştıkları sırada yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Eliz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle sakini Suriye Anar, "Evde oturduğum esnada silah sesi ve farklı sesler geldi. Bir süre sonra bir silah sesi daha geldi" dedi.





#İstanbul
#Bayrampaşa
#Sevgili
#Silahlı Saldırı
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