Sevgilisini Uzi ile dört yerinden vurdu: Savunması pes dedirtti

Düzce'de telefonda tartıştığı dünürü Kemal K'nın (51) mağazasını oğlu ve yanındaki 3 kişi ile basan Ali K. (43) etrafa kurşun yağdırdı. Kurşunların duvar ve mobilyalara isabet ettiği olayda ölen yada yaralanan olmadı. Şüpheliler ise geldikleri cip ile olay yerinden kaçtı.