Seydişehir’de polis kontrolünde usülsüz üretim tüfekler ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde suçun önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Seydişehir İlçe merkezinde gerçekleştirilen kontroller esnasında, şüpheli hareketler sergileyen bir aracın bagaj kısmında tüfek sevkiyatında kullanılan koliler tespit edildi. Araç başında bulunan kişinin M.S. (46) olduğu belirlenirken, yapılan detaylı incelemelerde, koliler içerisinde bulunan 15 adet yivsiz av tüfeğinin, standart dışı biçimde, çeşitli parçalardan birleştirilerek usulsüz şekilde üretildiği ve bu tüfeklerin satın alan kişilere kargo yoluyla gönderilmek üzere hazırlandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli M.S. hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan M.S., Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.