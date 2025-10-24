Seydişehir’de polis kontrolünde usülsüz üretim tüfekler ele geçirildi

Yeni Şafak
18:3624/10/2025, Cuma
Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis kontrolleri sırasında bir araçta usulsüz şekilde üretilmiş 15 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerinin kontrolleri sırasında bir araçta koliler içerisinde, usulsüz şekilde üretilmiş 15 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde suçun önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor. Seydişehir İlçe merkezinde gerçekleştirilen kontroller esnasında, şüpheli hareketler sergileyen bir aracın bagaj kısmında tüfek sevkiyatında kullanılan koliler tespit edildi. Araç başında bulunan kişinin M.S. (46) olduğu belirlenirken, yapılan detaylı incelemelerde, koliler içerisinde bulunan 15 adet yivsiz av tüfeğinin, standart dışı biçimde, çeşitli parçalardan birleştirilerek usulsüz şekilde üretildiği ve bu tüfeklerin satın alan kişilere kargo yoluyla gönderilmek üzere hazırlandığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli M.S. hakkında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan M.S., Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


