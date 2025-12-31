Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Şeyma Subaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şeyma Subaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18:2131/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Şeyma Subaşı, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Subaşı orada işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.


Savcılığa ifade veren Subaşı, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.



#Şeyma Subaşı
#Uyuşturucu
#Adli Kontrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEKKE'NİN FETHİ MESAJLARI 2026: En güzel, dualı, ayetli, resimli Mekke'nin fethi mesajı ve sözleri