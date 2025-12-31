Şeyma Subaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Şeyma Subaşı, ABD dönüşü sırasında dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Subaşı, işlemlerinin ardından dün kan ve saç örnekleri vermek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü. Subaşı orada işlemlerinin de tamamlanmasının ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.