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POLİTİKA

Şeytanın avukatları: PKK Duhok'ta katliam yaptı, HDP ve Diyarbakır Barosu Türkiye'yi suçladı

Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın Duhok kentine düzenlenen saldırıda sivil halk zarar gördü. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ve teröristlerin avukatlığına soyunan Diyarbakır Barosu ise katliamı Türkiye'ye yıkmaya çalışarak TSK'yı hedef aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şeytanın avukatları: PKK Duhokta katliam yaptı, HDP ve Diyarbakır Barosu Türkiyeyi suçladı
PKK Duhok'ta katliam yaptı, HDP ve Diyarbakır Barosu Türkiye'yi suçladı.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda dağılma noktasına gelen terör örgütü PKK, içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve dezenformasyona başvurmayı sürdürüyor.

Terör örgütü, Irak'ın Duhok kentinde masum sivilleri hedef alırken, örgüt yanlısı basın organları da saldırıyı Türk ordusuna yıkmaya çalıştı. Yapılan yayınlarla Iraklılar, Türkiye'ye karşı kışkırtıldı.

Bu kışkırtmalara terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ve teröristlerin avukatlığına soyunan Diyarbakır Barosu da dahil oldu.

HDP YİNE TERÖRİSTİN SÖZCÜSÜ

HDP'nin yaptığı skandal açıklamada, ''TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Zaxo kentine bağlı turistik alanlarından Perex köyüne yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucu içinde çocuk ve kadınların da olduğu Arap ve Kürt sivillerin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur. Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir.'' ifadelerini kulandı.

PKK'NIN AVUKATLIĞINA SOYUNDULAR

Diyarbakır Barosu sosyal medya hesabından "Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski’de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan’a başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Sözde "Ermeni Soykırımı" iddialarını da kabul etmişlerdi

Baro daha önce de "Büyük felaketin acısını paylaşıyoruz" başlığı altında 24 Nisan'da yayımladıkları bildiriyle sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını kabul etmiş Türkiye'yi hedef almıştı.

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