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Siber suçlara özel savcılık

Siber suçlara özel savcılık

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dijital dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor. Hazırlıkları devam eden “Dolunay” modelinde, hızlı karar alınabilmesi için sürekli görev yapacak bir savcı bulunacak.

Yeni Şafak’ın güvenlik bürokrasisi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, mevcut sistemde bankalar ve kolluk birimleri birçok işlem için farklı savcılıklardan talimat almak zorunda kalıyor. Projede öne çıkan en kritik unsurlardan biri ise merkez bünyesinde sürekli görev yapacak bir Cumhuriyet savcısının bulunması. Amaç yalnızca mağdurların zararını karşılamak değil, finansal suç ağlarını daha oluşma aşamasında çökertmek.

KARAR VE YETKİ TEK ELDE

Dolunay Projesi’nin hayata geçirilmesi hâlinde, dijital finansal suçlarla mücadelede adli yetki, teknik analiz, finansal takip ve kurumsal koordinasyon ilk kez tek merkezde buluşturulacak. Son yıllarda hızla artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı bu tek merkezden yapılacak hızlı müdahalenin önemi büyük. Merkezde görev yapacak savcının onayıyla hesap dondurma, para transferlerinin durdurulması, bilgi talepleri ve diğer koruma tedbirleri dakikalar içinde uygulanabilecek. Dolunay Merkezi, yapay zekâ destekli bir yazılım altyapısıyla çalışacak. Sistem, gelen ihbarları otomatik olarak analiz ederek risk değerlendirmesi yapacak.



#Siber Suç
#Dolandırıcılık
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