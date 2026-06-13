Siber suçlara özel savcılık

Yeni Şafak’ın güvenlik bürokrasisi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, mevcut sistemde bankalar ve kolluk birimleri birçok işlem için farklı savcılıklardan talimat almak zorunda kalıyor. Projede öne çıkan en kritik unsurlardan biri ise merkez bünyesinde sürekli görev yapacak bir Cumhuriyet savcısının bulunması. Amaç yalnızca mağdurların zararını karşılamak değil, finansal suç ağlarını daha oluşma aşamasında çökertmek.