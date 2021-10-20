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HATAY

Sibirya'dan misafir geldi: Türkiye'de ilk defa görüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nda Sibirya su çulluğu görüntülendi.

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Haber Merkezi AA
Sibiryadan misafir geldi: Türkiyede ilk defa görüldü
Türkiye’de ilk defa Sibirya suçulluğu görüldü.

Sibirya su çulluğunu görüntüleyen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın dünyadaki en önemli kuş göç rotalarının üzerinde bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'de ilk defa gözlenen Sibirya su çulluğunu kayıt altına aldığımdan dolayı mutluluk duyuyorum." diyen Yoğurtcuoğlu, bu türün Türkiye'de görülen diğer yaygın su çulluğu kuş türüne çok benzediğini aktardı.

Yoğurtcuoğlu, "O yüzden bugüne kadar gözümüzden kaçtığını düşünüyoruz. Diğer su çulluğu türlerinden çok ince farklarla ayırt edilebiliyor. Kanadı altındaki barların arasında beyaz çizginin olmaması, kanadın arka ucundaki çizgide de beyaz olmaması gibi özelliklerine bakarak bunun çok nadir rastlanan Sibirya su çulluğu olduğunu anlamış olduk." dedi.

"Bu, Türkiye'de yeni bir tür. Mileyha'da 288'inci, Türkiye'de ise 493'üncü kuş türümüz. Türkiye'de 500'üncü kuş türüne adım adım yaklaşıyoruz." ifadesini kullanan Yoğurtcuoğlu, bu kuş türünün tespiti ile Mileyha Sulak Alanı'nın çok değerli ve önemli olduğunun bir kez kanıtlandığını dile getirdi.

Yoğurtcuoğlu, Mileyha Sulak Alanı'nın korunmaya devam edilmesi ile yeni kuş türlerini kayıt altına almayı sürdüreceklerine inandığını belirtti.

Yozgat'ta görüntülendi: Görünce ürktüm
FOTOĞRAF 6
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Yozgat'ın Şeyh Ahmet Efendi Mahallesinde yaşayan Aziz Ördekçi, evinin bahçesinde halk arasında insan yüzlü örümcek olarak bilinen köşeli yengeç örümceğini gördü. Örümceği cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ördekçi, daha sonra internetten yaptığı araştırmada hayvanın köşeli yengeç örümceği (Thomisus onustus) olduğunu öğrendi.
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Ördekçi, örümceği Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey'e teslim etti. Bilimsel araştırmaların ardından örümceğin, Ziraat Fakültesinde bulunan böcek müzesine kaldırılması planlanıyor.
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\"Örümceği görünce ürktüm\"<br> <br> İlk kez karşılaştığı farklı türdeki örümceği görünce şaşırdığını söyleyen Aziz Ördekçi, “Bu örümceği veteriner fakültesine götürüp bilimsel olarak incelenmesini istiyorum. Evimin kapısında gördüm, daha sonra yakından incelediğimde insan yüzlü örümceğe benzediğini fark ettim. Gerçekten de birebir insan yüzlü bir örümcek olduğuna kanaat getirdim. Görünce şaşırdım ilk önce ürktüm. Gerekli araştırmaları yaptığımda insan yüzlü örümcek olduğunu gördüm. Gerçekten enteresan bir şey bu benim de çok ilgimi çekti\" dedi.
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\"Halk arasında insan yüzlü örümcek olarak biliniyor\"<br> <br> Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gamze Pekbey de, “Örümceğimiz yengeç örümceği familyasından Thomisidae familyasına ait olan bir tür. Tomisyus onistus ismini verdiğimiz bir tür. Bu türe baktığımız zaman insan yüzlü örümcek olarak ülkemizin pek çok yerinde haberlere konu olmuş bir tür olarak bunu görüyoruz. Bunlara insan yüzlü denmesinin nedeni örümceklerde abdomen kısmında desenlemelerin olması. Bu da halk arasında yüzü varmış gibi algılanıyor ve insan yüzüne benzetildiği için bu örümcek insan yüzlü örümcek olarak isimlendiriliyor\" şeklinde konuştu.
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\"Avcılık yaparak besleniyorlar\"<br> <br> Köşeli yengeç örümceğinin sinekleri ve arıları avlayarak beslendiğini de belirten Pekbey, \"Dolayısıyla bunlar biyolojik açıdan önemli. Ancak daha çok kurak yerlerde bulunan bir tür. Gitgide sıcaklığın ve kuraklığın artması bu tür örümcek türlerinin ve örümcek istilalarının daha fazla yoğunlaşmasına neden oluyor, hem ülkemizde hem de dünyada. Dolayısıyla bu tarz örümceklerle ve başka böceklerle daha sıklıkla karşılaşmaktayız\" ifadelerini kullandı.
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Yozgat'ta görüntülendi: Görünce ürktüm
Yozgat'ta halk arasında insan yüzlü örümcek olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği (Thomisus onustus) görüntülendi.


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