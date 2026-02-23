Yeni Şafak
'Şike ve bahisten' 32 gözaltı: 11 şüpheli hakkında tutuklama talebi

17:0923/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Futbolda şike ve bahis skandalına yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul merkezli dokuz ilde, futbolda 'şike ve bahis' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 32 kişiden 11'i için tutuklama talep edildi.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen "şike ve bahis" operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 32 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Tutuklanması talep edilen isimler

Şüpheliler Abdullah Sancak, Aytaç Altay, Ersin Sarıkaya, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Bahadır Haktanır, Ferhat Karademir, Orhan Dönmez, Osman Serper ve Tuncay Gülel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderilirken, soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.



