Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Simav 5,4'le sallandı

Simav 5,4'le sallandı

04:0029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Panik yaşayan birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı.
Panik yaşayan birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı.

Kütahya Simav’da dün, 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul ve İzmir dahil, birçok şehirde hissedilen ana depremi takiben ilk artçı 4 büyüklüğünde geldi. Daha sonra iki kez 3,6; bir kez 3,4 ve 4 büyüklüğünde dört deprem kaydedildi. Hisarcık’taki belediye hizmet binasında çatı ve duvarlarda çatlak oluşması dışında başka herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kütahya'nın Simav ilçesi dün 5,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre saat 12.59'da gerçekleşen deprem 8,46 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremden 13 dakika sonra yine Simav'da bu kez 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İlçede günboyu 5,7 ve iki kez 4 büyüklüğünde, iki kez 3,6 ve bir kez de 3,4 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Panik yaşayan birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı. Simav'daki deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında hasara neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bölgede tarama çalışması başlatıldığını ifade etti.


SABİHA GÖKÇEN 5 DAKİKA DURDU

Öte yandan İstanbul’da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı. Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika durdu.


#Kütahya
#Simav
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI: Başvurular başladı mı? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hemşire, Ebe, Tekniker ve Büro Personeli kadro ve branş dağılımı