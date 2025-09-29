Simav 5,4'le sallandı

Kütahya'nın Simav ilçesi dün 5,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre saat 12.59'da gerçekleşen deprem 8,46 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremden 13 dakika sonra yine Simav'da bu kez 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. İlçede günboyu 5,7 ve iki kez 4 büyüklüğünde, iki kez 3,6 ve bir kez de 3,4 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Deprem, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Panik yaşayan birçok vatandaş evlerinden ve iş yerlerinden çıktı. Simav'daki deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında hasara neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bölgede tarama çalışması başlatıldığını ifade etti.