Şimdiki plan 6 farklı aday

CHP’nin başını çektiği 6’lı masada, cumhurbaşkanı adayı için çetin bir pazarlık dönemi başlıyor. 2 Ekim sonrasında hız kazanacak pazarlıkta, paralel liste hesapları yapılıyor. Süreç yaklaştıkça aday-liste hesapları da iç içe geçiyor. Bunun son örneği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tartışmaya açtığı ‘41 ilde ortak liste’ önerisi oldu.

SENARYOLAR ÇEŞİTLENİYOR

Masanın, ‘cumhurbaşkanı adayı’ ile ilgili ilk planı ortak bir aday çıkarabilmek. Ancak ortak bir adayda uzlaşma sağlanamaması durumunda senaryolar çeşitleniyor. Bunlardan bir tanesi cumhurbaşkanlığı yarışına 6 adayla katılmak. 6’lı masayı oluşturan partilerin genel merkezlerinde bu plan üzerinde çalışılıyor.

HEDEF HER SEÇMENE HİTAP ETMEK

Bu plana göre amaç her yelpazeden seçmene hitap edebilmek. Bu şekilde tek adayda tereddüt yaşayan seçmenin kararsız kalması ya da Cumhur İttifakı adayına yönelmesinin önüne geçilmiş olacak.

REKLAM

ADAY FARKLI LİSTE AYNI

Aday konusundaki fikir ayrılıklarının milletvekilleri listelerinde yaşanmayacağı ifade ediliyor. Meclis çoğunluğunu elde etmenin çok önemli olduğunu belirten 6’lı masadaki temsilciler, ortak listeler ile oyların aynı kotada birleşmesinin 360 milletvekili elde etmek için önemli olduğunu vurguluyor.

2’NCİ TURDA BİRLEŞME

Bu stratejide 1’inci turda adayların yüzde 50’nin altında kalması durumunda 6 farklı adayın masa içerisinden en yüksek oyu alan kişinin altında birleşmesi bekleniyor. Buna göre, 2’nci turda birleşip seçimi alacak en yüksek oya ulaşma hesapları yapılıyor.

HDP ile diyalog kanalları açık!

2 Ekim’de CHP’nin ev sahipliğinde başlayacak ikinci tur görüşmelere hazırlanan 6’lı masa, ‘HDP’ye adaylık verilebilir’ tartışmalarıyla çalkalanıyor. CHP’lilerin ve İYİ Partililerin, HDP ve ortak adaylık tartışmalarına girmesi genel başkanlar tarafından yasaklandı. Ancak dün gazeteciler ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan çok tartışılacak sözler sarf etti. Babacan, “HDP ile ayrıca görüşüyoruz. Partimiz kurulduktan sonra genel başkanlar da genel başkan yardımcıları da görüştü. HDP ile diyalog kanallarımız açık, henüz iş birliği alanımız yok” dedi. Hafta başında İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşen Babacan’a “İYİ Parti’nin HDP dilinin 6’lı masaya uyumu” da soruldu. Soruyu yanıtsız bırakan Babacan, “HDP ile ilişkinin 6’lı masanın mutabakatla götürebileceği bir şey olmayabilir. Altı parti var, hepsinin ayrı ayrı politikaları var” açıklamasında bulundu.

GÜNDEM 6'lı masada ortak aday yok ortak liste var