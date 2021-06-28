Sınav bitti sıra sonuçlarda: İki günlük sınav telaşı yerini sonuçları beklemeye bıraktı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan 1 milyon 781 bin 760 adayın katıldığı Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) dün yapıldı. Adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uygun şekilde salonlara alındı. Sınav giren adayların yakınları, okulun dışındaki bekleyişlerini sürdürdü. 3 saatlik sınavın ardından birer birer çıkan öğrenciler sınav telaşını bir kenara bırakarak heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

SAYISAL ZORLADI

Sınavdan çıkan adayların birçoğu sınavlarının iyi geçtiğini söyledi. Sınav sonrası mutlu olduğunu söyleyen adaylardan Esra Kalkan, “Sınavım düne göre çok daha iyi geçti. Şimdi daha mutluyum. Sınavda en çok matematik beni zorladı. Ancak Türkçe çok kolaydı. Sürede bana çok iyi yetti” dedi. Sınavının güzel geçtiğini belirten Emirhan Pirim de, “Sınavım güzel geçti. Sözelci olmama rağmen Türkçe ve Felsefe soruları biraz düşündürdü. Ancak kıyaslarsam AYT bence daha zordu” dedi.

Yiğit Yazan ise “Sınavım güzel geçti ancak sayısal kısmı zordu. Zaten sayısalım iyi değil. Ancak onun dışında sınav güzeldi” ifadelerini kullandı. Sultan Çekilmez de sınavın zor geçtiğini ifade ederek, “Bugün biraz zorlandım. Matematik zor geçti, çok umutlu değilim” diye konuştu. Öte yandan sınava yetişemeyen öğrencilerin imdadına yine polis ekipleri yetişti. Kimliklerini unutan, yolda kalan öğrenciler polislerin desteğiyle sınava yetişti.

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Geçen seneye göre daha kolaydı

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı iki günlük sınav maratonunu eğitimciler Yeni Şafak’a değerlendirdi. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, bilimsel okuma becerisine sahip olan öğrencilerin TYT’de daha başarılı olacaklarını belirtip, AYT’de ise soruların bilgiye dayalı olduğunu belirterek, “Bu soruların çözülebilmesi için konuların dersin formatına uygun bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. AYT, öğrencilerin ders kapsamında öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını değerlendiren bir sınav olarak hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

ORTA DERECEDE ZOR

Önceki yıllara göre kolay bir sınav olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da, “TYT Türkçe testinin bütününe baktığımızda belirleyici birkaç soru olmakla birlikte bu sınavın geçen seneye göre daha kolay bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Matematik, Coğrafya, Biyoloji soruları, 9 ve 10. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. Genel olarak soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen ve okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olabileceğini düşünmekteyiz” dedi.

MATEMATİK EN ZORUYDU

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji YKS Komitesi ise, soruların günlük hayatla ilişkilendirilerek kurgulanmış olduğunu ve ölçme değerlendirme temeline tamamen oturduğunu gözlemlediklerini belirtti. AYT için ise komitesi şunları belirtti: “Matematik son yılların en zor soru sorulan branşı oldu. TYT’de olduğu gibi AYT’de MEB’in kazanımlarına, testlerine ve deneme sınavlarının içerikleriyle uyumluydu.”

Soru ve cevaplar ÖSYM’nin sitesinde

2021-YKS oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS’nin ilk oturumu olan ve önceki gün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, “http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf” adresinden ulaşılabilecek. Dün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına “http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf” internet adresinden erişim sağlanabilecek.