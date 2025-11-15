Yeni Şafak
Şırnak’ta su tankeri uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı

18:0415/11/2025, Cumartesi
IHA
Şırnak’ta su tankeri uçurumdan yuvarlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde uçurumdan yuvarlanan su tankerinin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Dağdibi köyü yakınlarında Hakkari istikametinden Şırnak istikametine giden su tankeri kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.




#Şırnak
#su tankeri
#uçurum
