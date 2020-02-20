Gündem Şişlide çöp kamyonuna atılan çöplerin içinden bebek çıktı
İSTANBUL

İstanbul Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin içinden bebek çıktı​

Şişli'de çöp kamyonuna atılan çöplerin içinden bebek çıktı

İstanbul Şişli'de çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek, son anda temizlik işçileri tarafından fark edildi. Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe’te Aile Sağlık Merkezi’ne götürdü. Yeni doğmuş bebek göbek bağının kesilmesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Çöp konteynerine atılan bebeği, temizlik görevliler fark ederek sağlık ocağına götürdü.
Çöp konteynerine atılan bebeği, temizlik görevliler fark ederek sağlık ocağına götürdü.

İstanbul'daki olay sabah saatlerinde Şişli Kuştepe Yavrukuş Sokak’ta yaşandı. Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde sokakları dolaşarak çöp konteynerlerini boşaltmaya başladı. Yavukuş Sokak’a gelen ekipler, burada bulunan çöp konteynerini de araca boşaltarak hareket etti. Bir süre sonra bir ağlama sesi duyan temizlik görevlileri, aracı durdurarak kontrol etmeye başladı. Bu sırada temizlik görevlileri bir poşete konulara çöpe atılan yeni doğmuş bebeği fark etti.

Çöp kamyonuna atılan çöplerin içinden yeni doğmuş bebek çıktı
OYNAT 00:35
Çöp kamyonuna atılan çöplerin içinden yeni doğmuş bebek çıktı
Şişli'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu çıktı. Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan kız çocuğu, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bebeği yanlarına alan temizlik görevlileri, hemen yakında bulunan Kuştepe’te Aile Sağlık Merkezi’ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan bebeğin bir kız çocuğu olduğu anlaşıldı.

Temizlik görevlileri, bebeği Kuştepe’te Aile Sağlık Merkezi’ne götürdü.

Yeni doğmuş bebek göbek bağının kesilmesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeği çöp konteynerine kimin attığını araştırıyor.

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