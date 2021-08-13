Gündem Sitenin havuzundan çıktı bir anda fenalaştı 10 yaşındaki Niranın acı sonu
MANİSA

Sitenin havuzundan çıktı bir anda fenalaştı: 10 yaşındaki Nira'nın acı sonu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir sitenin bahçesinde, havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan 10 yaşındaki Nira Akyürek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Nira’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Sitenin havuzundan çıktı bir anda fenalaştı: 10 yaşındaki Niranın acı sonu
Nira Akyürek

Hollanda’da yaşayan tatil için Türkiye’ye gelen Elmas ve Zati Akyürek çiftinin kızları Nira, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dedesi Hayati Öztürk'ün oturduğu sitenin bahçesindeki havuzda vakit geçirdi. Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan Nira yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

DÖRT SAAT SONRA KAHREDEN HABER

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Nira’yı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Nira, yaklaşık 4 saat sonra, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Nira'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Nira'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Alanya'da havuz faciası: 8 yaşındaki Ali Kemal boğuldu
GÜNDEM
Alanya'da havuz faciası: 8 yaşındaki Ali Kemal boğuldu

Manisa'da yürek yakan haber: 8 yaşındaki çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu
GÜNDEM
Manisa'da yürek yakan haber: 8 yaşındaki çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu

10 yaşındaki çocuk 30 santimetrelik havuzda vakum yüzünden boğuldu: Oğlumun sırtında mazgal izi vardı
HAYAT
10 yaşındaki çocuk 30 santimetrelik havuzda vakum yüzünden boğuldu: Oğlumun sırtında mazgal izi vardı

Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu
GÜNDEM
Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu
Abone Ol Google News
Vicdansız anne tahliye edildi

Vicdansız anne tahliye edildi

​Üç yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti.
Kuvvetli yağışo bölgelere ilerliyor

Kuvvetli yağış
o bölgelere ilerliyor

Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Yeniden ayağa kalkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da.

​Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.