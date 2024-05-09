"Dizi başladığından beri her bir yerden insan geliyor. Ben de Gönül Dağı setinin oraya gidip bazlama satıyorum. Allah’a şükürler olsun çok güzel satılıyor. Burası diziden önce hiç iyi değildi. Dizi gelince yollar yapıldı, dükkanlar arttı, evler çok güzel oldu. Allah başlatanlardan bir kere değil bin kere razı olsun. İnşallah devam eder."