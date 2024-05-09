“Gönül Dağı’nı görmeye geldik”
TRT Haber'den İlyas Umut Özacar ve Sercan Türkyılmaz'ın derlediği habere göre, Sivrihisar’da hafta içi bir gün bile azımsanamayacak bir ziyaretçi topluluğu vardı. Ziyaretçilerin ortak noktası ise Gönül Dağı’ydı. Çocukları ve eşiyle birlikte ilçeyi ziyarete gelen Hilal Ölmez de onlardan biri.
- “İstanbul Başakşehir’den geldik. Uzun yıllardır ailecek Gönül Dağı’nı izliyoruz. Kısa bir tatil yapalım ve seti ziyaret edelim istedik. Çocuklarımızın en sevdiği karakterlerin evlerini, mekanlarını, o güzel kasabayı yerinde görelim istedik. Çok beğendik, dizide olduğundan daha güzel bir Sivrihisar’la karşılaştık.”
'Büyük bir köy gibiydi, şimdi Paris oldu'
Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ı son zamanlarda birçok kişi Sefer’in dolmuş durağı, Taner ve Münir Başkan’ın evi gibi noktaları görebilmek, dizinin atmosferini hissedebilmek için ziyaret ediyor. Haliyle artan ziyaretçi sayısı hem bölge halkını hem de esnafı memnun ediyor.
İlçenin merkezinde restoran işleten Rabia Ateş ilçedeki değişimi şu sözlerle anlatıyor:
'Yollar yapıldı, evler güzelleşti'
Cumartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Sivrihisarlılara göre ilçedeki fiziksel iyileşmeye de vesile olmuş.
50 yıldır Sivrihisar’da yaşayan Zekiye Dayanık, diziden sonra ilçedeki değişimi şu sözlerle ifade etti: