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Elazığ haber: Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Elazığ’da sürü halinde gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Haber Merkezi IHA
Yaşlı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'daki olay, merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokak’ın sonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşayan Çiçek Boztaş (82), su doldurmak için evden çıktı.

Çeşmeden su doldurup dönen yaşlı kadın, evine yaklaşık 30 metre kala sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin birine saldırdığını uzaktan gören bir kişi, hem yardım istedi, hem de yardıma koştu.

Çevredekiler yetişene kadar köpekler yaşlı kadını bir çok yerinden ısırdı.

Olay yerine yetişenler köpekleri kovalarken sağlık ekiplerine de haber verdi.

Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan mahalle sakinleri sokak köpekleri nedeniyle sıkıntılarını aktardı.

Bu sabah üzücü bir olay meydana geldiğini belirten mahalle sakinleri, daha öncede bir kaç defa sürü halinde gezen köpeklerin saldırısı olduğunu dile getirerek yetkililerin ilgilenmesini istedi.

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