Sokak ortasında dehşet: Küçük kız sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı

Yol üzerinde kızım yürürken yanına bir köpek geliyor. Kızım da köpekten kaçmaya çalışıyor. Köpek havlayınca diğer köpekler de geliyor. Sonrasında köpekler kızıma saldırmaya başlıyor. Yoldan geçen bir vatandaş durumu görünce arabayla köpekleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Kızımın bacağında ve kalçasında ısırıklar var. Genel sağlık durumu iyi ama çok korkmuş, devamlı ağlıyor"