Sokak ortasında dehşet: Küçük kız sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı

Burdur’da sabah yürüyüşe çıkan 13 yaşındaki kız, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Kızının olaydan dolayı çok korktuğunu belirten baba, "Kızımın bacağında ve kalçasında ısırıklar var. Genel sağlık durumu iyi ama çok korkmuş, devamlı ağlıyor" dedi.
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çelik Caddesi'nde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan K.K'ye (13) sahipsiz köpekler saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
"Kızım çok korkmuş, devamlı ağlıyor"
"Müdahalede sıkıntı yaşıyoruz"
Burdur Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rauf Aslan ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nin sahipsiz köpekler bakımından şehirdeki sorunlu tek yer olduğunu belirterek, bölgede 5-15 sahipsiz köpek bulunduğunu kaydetti.
Aslan, mahalledeki arazinin büyük olması nedeniyle müdahalede sıkıntı yaşandığını ve bunu bir şekilde aşacaklarını dile getirdi.