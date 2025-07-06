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Sokak ortasında dehşet: Üç arkadaş silahlı saldırıya uğradı, 2 kişi yaralandı

Sokak ortasında dehşet: Üç arkadaş silahlı saldırıya uğradı, 2 kişi yaralandı

12:166/07/2025, Pazar
DHA
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İstanbul/ Sultangazi.
İstanbul/ Sultangazi.

İstanbul Sultangazi'de sokakta 3 arkadaş, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaya olarak yaklaşan saldırganlar ateş açtıktan sonra hızla kaçtı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul Sultangazi'de sokakta buluşan 3 arkadaşa yürüyerek yaklaşan şüpheliler ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Feci olay, dün saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta buluşan Yakup T., Arda Ö. ve T.T. sohbet ediyordu. Bu sırada yürüyerek gelen şüpheliler, silahla 3 arkadaşa ateş açarak kaçtı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar Yakup T. ve Arda Ö.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaralı Yakup T. ile Arda Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında sokakta bulunan seyyar satıcıya ait kamyonete de kurşunlar isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





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