Sokak ortasında dehşet: Üç arkadaş silahlı saldırıya uğradı, 2 kişi yaralandı

Feci olay, dün saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta buluşan Yakup T., Arda Ö. ve T.T. sohbet ediyordu. Bu sırada yürüyerek gelen şüpheliler, silahla 3 arkadaşa ateş açarak kaçtı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar Yakup T. ve Arda Ö.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.