Sokakta fare paniği: Bir süredir kullanılmayan dükkana 100 lağım faresi yuva yapmış

Dükkanın temizliği için kolları sıvayan bir kişi, "Siz de gördünüz içeriden çok ağır bir koku yayılıyor. Yani yaklaşık 100 fare içeride yuvalanıp barınmış. Dükkan kapısı uzun süredir açılmadığı için burasını fareler basmış. Lağım farelerinin hepsi kedi gibi çok büyükler. Çevredeki vatandaşlar rahatsız olmuş ve şu an biz de temizliğini yapacağız. Ayrıca ciddi bir ilaçlama yapılması şart" diye konuştu. Fare istilasına uğrayan dükkanda yapılan temizlik ve ilaçlamanın ardından sokak sakinleri rahat bir nefes aldı.