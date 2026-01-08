Sokakta fare paniği: Bir süredir kullanılmayan dükkana 100 lağım faresi yuva yapmış

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaklaşık bir senedir kullanılmayan dükkan farelerin istilasına uğradı. Dükkandaki çok sayıda fare leşi nedeniyle çevreye kötü kokular yayılırken, sokağa da çıkan lağım fareleri vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Şeyhsinan Mahallesi Şehit Nedret Çalışkan Sokak’ta yaklaşık bir senedir kapısı açılmayan terk edilmiş dükkanın çevreye yayılan ağır kokular üzerine kapısı açıldı. Vatandaşlar farelerin yuvalandığı ve kötü kokunun yayıldığı dükkana girerken zor anlar yaşadı. İçeride de çok sayıda fare leşi olduğu ortaya çıktı. Fareleri sokağa doğru kaçışırken gören vatandaşlar, panikle o anları telefon kamerasıyla kayda aldı.
Dükkanın temizliği için kolları sıvayan bir kişi, "Siz de gördünüz içeriden çok ağır bir koku yayılıyor. Yani yaklaşık 100 fare içeride yuvalanıp barınmış. Dükkan kapısı uzun süredir açılmadığı için burasını fareler basmış. Lağım farelerinin hepsi kedi gibi çok büyükler. Çevredeki vatandaşlar rahatsız olmuş ve şu an biz de temizliğini yapacağız. Ayrıca ciddi bir ilaçlama yapılması şart" diye konuştu. Fare istilasına uğrayan dükkanda yapılan temizlik ve ilaçlamanın ardından sokak sakinleri rahat bir nefes aldı.