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Gündem Adanada tanker ile çarpışan tekne alabora oldu 5 kişiden 4ünün cansız bedenine ulaşıldı
ADANA

Son dakika... ​​Adana'da tanker ile çarpışan tekne alabora oldu: 5 kişi kayboldu

Adana'da tanker ile çarpışan tekne alabora oldu: 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı

Adana Valiliği, Akdeniz'de Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpışan Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı.
Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

İHA

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İHA

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

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