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Gündem Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
​Son dakika: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan üç terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.


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