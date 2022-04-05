Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." dedi.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/YsV7Cv8Uwc
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.
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