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Gündem İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hareketli dakikalar İki grup arasında silahlı kavga
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Son dakika: İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde hareketli dakikalar: İki grup arasında silahlı kavga

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Adliye önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.

Haber Merkezi İHA AA
Polis ekipleri silahla ateş açan şahıslara müdahale etti.
Polis ekipleri silahla ateş açan şahıslara müdahale etti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde meydanda iki grup birbirine silahla ateş etti.

Aralarında husumet bulunan 2 grup görülen duruşmalarının ardından adliye önünde bir birlerine silah çektiler.

Birbirlerine ateş açan gruba adliye önünde bekleyen polisler anında müdahale etti. Polislerin müdahale ettiği şahıslar kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

4 kişi gözaltına alındı

Şans eseri yaralanan olmadığı olayda 4 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma: Dört kişi gözaltına alındı
OYNAT 00:44
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma: Dört kişi gözaltına alındı
İstanbul Çağlayan Adliyesi silah sesleriyle yankılandı. İki grup arasında silahlı çatışma çıktığı öne sürülürken, polisin dört kişiyi gözaltına aldığı anlar vatandaşlarca kaydedildi.


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