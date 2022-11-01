İstanbul’da sis esareti: Bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Oluşan sis nedeniyle bazı vapur ve motor seferleri de iptal edildi. Yaşanan iptaller nedeniyle motor seferleri önünde yoğunluk oluştu.Şehir Hatları internet sitesinde “Değerli yolcularımız, İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir' denildi.Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu. FOTOĞRAF 18 Yoğun sis İstanbul'da sabah erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, trafiğe çıkan sürücüler yavaş ilerledi. Sisle birlikte Taksim Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Bu anı değerlendiren vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren görülmeye başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. İstanbul'da sis esareti: Görüş mesafesi düştü araçlar güçlükle ilerledi İstanbul güne yoğun sisle başladı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Taksim Meydanı'nda gezenler bu anı fotoğraflayarak değerlendirdi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2071444'); PID2.render('pid#comment-count-2071444'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder