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Son depremler: ​Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem oldu

Bursa'da deprem oldu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Kandilli Rasathanesinin açıkladığı son depremler listesinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yer aldı. Açıklamaya göre deprem 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.

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