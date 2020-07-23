Son depremler: ​Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem oldu Bursa'da deprem oldu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2020, 00:36 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2020, 00:42 Yeni Şafak