Bursa'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesinin açıkladığı son depremler listesinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yer aldı. Açıklamaya göre deprem 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.
Kandilli Rasathanesinin açıkladığı son depremler listesinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yer aldı. Açıklamaya göre deprem 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oldu.
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