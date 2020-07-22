Van'da deprem oldu

Van'ın Bağdaşan ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bağdaşan ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oluştu.
Van'ın Bağdaşan ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Bağdaşan ilçesinde meydana gelen deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oluştu.
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