Van'da deprem oldu

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Zilhicce ayının başlamasıyla Zilhicce ayının ilk dokuz gününde tutulan sünnet olan oruç merak konusu oluyor. Peygamberimiz, zilhiccenin ilk dokuz gününü oruçlu geçirirdi. Allah indinde çok kıymetli olan bu günlerde salih amelleri arttırmak faziletlidir. Kur'an-ı Kerim'de bu günlere işaret edilmiştir. Peki,

2020 Zilhicce ayı ne zaman? 2020 Zilhicce orucu ne zaman başlar? Zilhicce orucu kaç gün tutulur? İşte ayrıntılar.