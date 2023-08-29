Son yedi yılın en büyüğü: Türkiye ve ABD'den Akdeniz'de ortak askeri tatbikat

Tatbikata Türkiye'den TCG Anadolu gemisi katılırken, ABD donanması uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u gönderdi.

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve ABD'nin "en az 7 yılın en büyük ortak askeri tatbikatını" gerçekleştirdiğini okurlarına aktardı.

Bu gelişmenin "ilişkilerin iyileşmesinin bir işareti" olduğu belirtilen haberde, ismi açıklanmayan üç Türk yetkilinin açıklamalarına yer verildi:

Geçtiğimiz hafta yapılan tatbikatlar ve Kongre heyetinin ziyareti, tarafların uzun süredir devam eden ittifaklarını yeniden inşa etmeye çalıştığını gösteriyor.

Erdoğan ve Biden'ın görüşme ihtimali

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek G-20 Zirvesi'nin oturum aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bir araya gelebileceği belirtildi.

Ankara'nın önemini tanıdılar

Öte yandan Türkiye'nin, ortak askeri tatbikatları, "çatışmalarla dolu bir bölgede bir NATO müttefiki olarak Ankara'nın öneminin Washington tarafından tanınması" olarak görüldüğüne dikkat çekildi.

En büyük tatbikatlardan biri

USS Gerald R. Ford'un, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin liman kenti Antalya'yı ziyaret ettiği anımsatılarak, Türk F-16 ve Amerikan F-18 jetlerinin katıldığı ortak deniz ve savaş tatbikatlarının, en büyük ortak askeri tatbikatlardan biri olduğu vurgulandı.

Bayraktar'a uçak gemisi daveti

Amerikalı yetkililerin, Türkiye'nin Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) geliştirmesine öncülük eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı sembolik bir jestle uçak gemisine davet ettiği kaydedildi.

Bu arada Kongre heyetinde Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz'ın yer aldığı, cuma günü Ankara'da görüşmelerde bulundukları bilgisi paylaşıldı.







