Sözcü’nün “işsiz ve aç” manşetine taşıdığı Dilektaş Bitcoin yatırımcısı çıktı

Sözcü gazetesi, bugün “Türkiye’nin dört bir yanından işsizlik feryadı yükseliyor. Ekmek aslanın ağzındaydı şimdi aslan da aç” başlıklı manşetle çıktı. Haberde “geçinemiyorlar” denilerek sosyal medya paylaşımlarına yer verildi.

O paylaşımlardan birinde Ceren Dilektaş isimli kişinin maddi durumunun kötü olduğuna yönelik attığı tweet de yer aldı. Ancak “geçinemiyor” olarak gösterilen Dilektaş’ın elektronik bir para birimi olan Bitcoin yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.

Dilektaş’ın sosyal medya hesabında bitcoine yaptığı yatırıma dair paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Yine Dilektaş’ın, “1 kahveye 64 TL verdim, çok huzursuz çok mutsuzum” şeklinde tweet attığı görüldü.

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