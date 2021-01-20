Gündem Sözcünün işsiz ve aç manşetine taşıdığı Dilektaş Bitcoin yatırımcısı çıktı
POLİTİKA

Sözcü’nün “işsiz ve aç” manşetine taşıdığı Dilektaş Bitcoin yatırımcısı çıktı

Sözcü gazetesinin bugünkü “Ekmek aslanın ağzındaydı şimdi aslan da aç” başlıklı manşetine taşıdığı ve “geçinemiyorlar” dediği Ceren Dilektaş’ın, Bitcoin yatırımcısı olduğu ortaya çıktı. Dilektaş’ın sosyal medya hesabında “1 kahveye 64 TL verdiğine” ve bitcoin yatırımlarına yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sözcü gazetesinin manşeti
Sözcü gazetesinin manşeti

Sözcü gazetesi, bugün “Türkiye’nin dört bir yanından işsizlik feryadı yükseliyor. Ekmek aslanın ağzındaydı şimdi aslan da aç” başlıklı manşetle çıktı. Haberde “geçinemiyorlar” denilerek sosyal medya paylaşımlarına yer verildi.

O paylaşımlardan birinde Ceren Dilektaş isimli kişinin maddi durumunun kötü olduğuna yönelik attığı tweet de yer aldı. Ancak “geçinemiyor” olarak gösterilen Dilektaş’ın elektronik bir para birimi olan Bitcoin yatırımcısı olduğu ortaya çıktı.

Dilektaş’ın sosyal medya hesabında bitcoine yaptığı yatırıma dair paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Yine Dilektaş’ın, “1 kahveye 64 TL verdim, çok huzursuz çok mutsuzum” şeklinde tweet attığı görüldü.

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