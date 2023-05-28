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Sulama kanalında feci ölüm

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

00:50 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.T.B. yönetimindeki 34 FY 1771 plakalı otomobil, Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralı sürücü ile yanındaki İsmail Hakkı Kesler'i (22) çıkarttı.

Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kesler, hayatını kaybetti.



#Adana
#Sulama Kanalı
#Kaza
42 dakika önce
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