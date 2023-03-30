Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Teröre geçit yok.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Güvenlik güçleri, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.
Yedili Masa’da ittifak kuran CHP ve HDP, terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı anmayı ihmal etmedi. Çayan’ın ölümünün 51. yılına ilişkin CHP ve HDP’den mesajlar geldi. HDP'nin resmi Twitter hesabından anma mesajı paylaşılırken, CHP'li Veli Ağbaba ise kişisel hesabından, "Mahir Çayan ve 68 kuşağı devrimci önderlerini saygıyla anıyorum" gönderisini yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. İnce'nin, HDP ile kol kola olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesine atıfta bulunan Erdoğan, "Sen de terör örgütleriyle olanlarla yan yanasın." dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girme kararı aldığını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Yeşil Sol'un ağacı altında buluştuk" derken, Pervin Buldan da "Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı. Beyannamede HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor. Hain örgütün elebaşı Sabri Ok, 7'li koalisyona desteğini açıklayarak "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler.” diyerek küresel çetenin kendilerine destekte bulunduklarını itiraf etti.