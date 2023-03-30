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Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

16:29 . 30/03/2023 Perşembe
AA
Teröre geçit yok.

Teröre geçit yok.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.


Güvenlik güçleri, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.


Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.




#suriye
#Şanlıurfa
#terörist
40 dakika önce
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