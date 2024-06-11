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'Suriyeliler bayram ziyaretine gitti' iddialarına Hatay Valiliğinden yalanlama

Hatay Valiliği, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler ile ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir. Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

07:38 - 11/06/2024 Salı
AA
Suriye’ye açılan sınır kapısı Cilvegözü’nde çekilen fotoğrafla yabancı uyruklu şahısların bayram ziyareti için ülkelerine gittikleri iddia edilmişti.
Suriye’ye açılan sınır kapısı Cilvegözü’nde çekilen fotoğrafla yabancı uyruklu şahısların bayram ziyareti için ülkelerine gittikleri iddia edilmişti.

Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye’ye açılan sınır kapısı olan Cilvegözü’nde çekilen fotoğrafla yabancı uyruklu şahısların bayram ziyareti için ülkelerine gittikleri iddia edilmişti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Hatay Valiliği, algıya neden olan duruma açıklık getirdi.

Valiliğin açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'bayramlaşmaya giden yabancıların dönüş garantili olarak çıkış yaptıkları' iddiasında bulunulmuştur. Paylaşımlardaki fotoğraf, Cilvegözü Kara Hudut Kapısı'ndan 'güvenli, onurlu, gönüllü geri dönüş' kapsamında çıkış yapmak için bekleyen Suriyelilere aittir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Bahse konu sınır kapısından 10 Haziran'da 49 yabancı, gönüllü geri dönüş işlemi yaparak çıkış yapmış olup halihazırda 45 yabancı ise gönüllü geri dönüş işlemlerinin tamamlanması için sıra beklemekteyken bahsi geçen görüntü çekilmiştir. Görüntülerin bayram tatili izniyle ilgisi bulunmamaktadır."






#Hatay Valiliği
#Cilvegözü Sınır Kapısı
#Suriyeli
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