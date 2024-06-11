'Suriyeliler bayram ziyaretine gitti' iddialarına Hatay Valiliğinden yalanlama

Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye’ye açılan sınır kapısı olan Cilvegözü’nde çekilen fotoğrafla yabancı uyruklu şahısların bayram ziyareti için ülkelerine gittikleri iddia edilmişti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatan Hatay Valiliği, algıya neden olan duruma açıklık getirdi.