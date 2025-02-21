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Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz

13:5421/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


"Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"
ifadeleri kullanıldı.


#Fırat Kalkanı Bölgesi
#MSB
#Terör Operasyonları

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