Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz"
"Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek"
ifadeleri kullanıldı.
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