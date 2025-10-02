Yeni Şafak
Taciz davası spekülasyonlarına bakanlıktan net yanıt: Söz konusu haberle ilgili yasal süreç başlatılacak

12:352/10/2025, Perşembe
Bakanlıktan taciz davası açıklaması: “Müdahil değiliz” iddiaları doğru değil
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, bakanlığın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, bakanlığın taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddialarına "
Bazı basın yayın organlarında yer alan bakanlığımızın bir taciz davasına müdahil olmadığı yönündeki iddialar GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR."
diyerek tepki gösterdi.
Bakanlık, tahliye kararına itiraz ettiklerini ve tüm şiddet ile istismar davalarında mağdurların yanında olmaya devam edeceklerini kesin bir dille kamuoyuna duyurdu.

“Müdahil olduğumuz davayı yakından takip ediyoruz”

Bakanlık, dava süreci ile ilgili atılan adımları detaylandırarak, "Bakanlık olarak müdahil olduğumuz dava süreci ile ilgili verilen tahliye kararına 14/08/2025 tarihinde itiraz ettiğimizi, davanın devam eden temyiz incelemesini de yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.


Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

“Yasal süreç başlatılacak”

Bakanlık tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda; asılsız haberlerle ilgili yasal süreçlerin başlatılacağı da belirtildi. Açıklamanın sonunda, "Söz konusu yalan haberle ilgili yasal haklarımızı kullanacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.


