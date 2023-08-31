Tahıl Koridoru yeniden açılacak mı? Bakan Fidan: Son kararı Erdoğan ve Putin verecek

Rusya’nın başkenti Moskova'ya resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarına başladı. Fidan, Dışişleri Bakanlığı binasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. İki bakan basına poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Bakanlar görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

İşte Lavrov'un açıklamaları;

Ermenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini değerlendirdik. Ermenistan Azerbaycan Rusya ve Rusya anlaşmalara göre önce ulaşım bağ ve iletişimi gelişmesinin aynı sıra çatışma sonrası yeniden yapılanması söz konusu. Türkiye pozitif rol oynuyor bu konuda.

Ankara – Şam ilişkilerindeki yeni adımları ele alındı. Türkiye gaz merkezini de ele aldık.

Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi de değerlendirildi. Ermenistan-Azerbaycan-Rusya arasında varılan anlaşmalara göre çatışma sonrası yeniden yapılanma söz konusuydu. Türkiye bu konuda pozitif bir rol oynuyor.

Türkiye’nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz. Tahılın dünyadaki ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesini konuştuk.

Bizler halihazırda 18 Temmuz'da Karadeniz girişimi kapsamında çalışmalar durduruldu biliyorsunuz. Bu konuda bizim anlayışımız, Batı'da her şeyden önce koridor kapsamında anlaşmanın canlandırılması için adımlar atılıyor. Putin net ifade etti, tedbirler alacağız dedi. Yerine getirilmemiş hükümlerin yerine getirilmesini istiyoruz dedi. Konuşmaların somut karara dönüşmesi durumunda Karadeniz girişimini ele almaya hazır olacağız.

Katar'lı meslektaşlarımızla mali açıdan bu girişime katılmak istiyor. Biz takdirle karşılıyoruz Türkiye'nin dış politika yaklaşımını. Batı ülkeleri her türlü bu istikameti şüphe altında bırakmaya çalışıyor. Bu kapsamda bizler yapıcı olarak eşit partner olarak çalışmaların karşılıklı olarak faydalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye açısından da faydalı olduğunu biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik temelindeki dış politikasını takdirle karşılıyoruz.

İşte Hakan Fidan'ın açıklamaları;

Özellikle deprem sonrası ve orman yangınlarındaki destekleri için şükranlarımız sunuyorum Rusya ile köklü bir geçmişimiz var ikili ve bölgesel konularda temas halindeyiz. Bu bölgemiz için kritik önem taşıyor. Samimiyete dayanan güçlü bir dostluğumuz mevcuttur. Bugün de gerek ikili bölgesel konularda istişarelerde bulunduk. tahıl koridorunun kritik rolü vurguladık girişiminin yeniden canlandırılmasını ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla girişimin canlandırılmasını vurguladık.

Bölgede birbirini en iyi tanıyan iki ülkeyiz. Yaptığımız görüşmelerde ortak gündemimizi etraflıca ele alıyoruz. Diyaloğumuz bölgemiz açısından da kritik önem taşımakta. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Putin arasındaki dostluk ve güven duygusu ilişkilerimizin istikametini belirlemekte kritik rol oynuyor. Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı.

"Rusya'nın taleplerini anlamaya dayalı bir süreç işliyor"

Tahıl koridorunun yeniden canlandırılması önemli gündem maddemizdi.

Rusya'nın taleplerini anlamaya dayalı bir süreç işliyor. Türkiye ve Rusya'nın iki lideri önümüzdeki günlerde Soçi'de bir araya gelecek. Bizim bugünkü ziyaretimiz bu önemli görüşmenin hazırlığıydı. Biz bugün konunun teknik detaylara girip sunacağımız brifinglerin hazırlığıydı. Hem dünya gıda güveliği hem de Karadeniz'in istikrarı için çabalarımıza devam edeceğiz.

Savaşın gidişatı da gündemimizde önemli yer tuttu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'savaşın kazananı, adil girişimin kaybedeni olmaz'. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin yakında Soçi'de bir araya gelecekler. İkili ve bölgesel gündemimizde bekleyen konuları etraflıca değerlendirecekler. Sayın Lavrov'la ekonomi, enerji, turizm ve konsolosluk ilişkilerine varan değerlendirme yaptık. Kırım Tatar Türklerini gündeme getirdik.

Terörle mücadelede iki ülkenin birlikte çalışmasının önemini vurguladık. Ülkelerimizin açısından önem taşıyan özellikle Suriye, Orta Asya, Afrika, Kafkasya'daki gelişmelere dair perspektiflerimizi karşılaştırdık. Yarın sayın Savunma Bakanı sayın Şoygu ile görüşmelerimiz olacak. Sayın Lavrov'a bir kez daha teşekkür ediyorum.

Tahıl Koridoru yeniden açılacak mı?

Türkiye tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için yoğun çalışma göstermekte. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere konuyla ilgilenen kurumlarımız ilgili muhataplarıyla görüşmelerde bulunmakta. Özellikle BM'nin yoğun bir faaliyeti var. Özellikle Rusya'nın pozisyonunu ve taleplerini daha iyi anlamaya çalışan ve karşılamaya çalışan bir süreç var. İlk uygulama döneminde ortaya çıkan aksaklıkların devam etmemesi için neler yapabiliriz, bununla ilgili çalışmalar var. Çok fazla teknik detay var; finansal işlemlerden sigortaya kadar. Sayın bakan ve ekibiyle bu konuları tartıştık. Liderlerimiz sayın Erdoğan ile sayın Putin bir araya geldiğinde bu konuya bakacaklardır. Çalışmalarımız devam edecek. Bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz istikrar ve barışı için fevkalade önemli. Bu konudaki çabalarımıza devam edeceğiz.







