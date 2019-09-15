Tahliye rüzgarı

Güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılıkları ardı ardına yaptığı operasyonlarla FETÖ ile mücadeleyi derinleştirirken, bazı mahalli mahkemeler ile yüksek yargıdan teröristleri cesaretlendirecek kararlar geldi. Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi’nin 2 FETÖ sanığı hakkında verdiği emsal ihlal kararı, Selam Tevhid kumpasının mimarı eski savcı Gültekin Avcı ile FETÖ’nün belediler imamı Erkan Karaarslan’ın tahliyesi, Kaynak Holding dosyasındaki son 9 tutukluya verilen tahliye kararı tartışma yarattı.

Erkan Karaarslan

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Gültekin Avcı

İSTİNAF BİLE BEKLENMEDİ

İlk tartışmalı karar Anayasa Mahkemesi’nden geldi. AYM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ üyesi oldukları ve darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 2 eski savcı hakkında verilen tutuklama kararları için AYM “Hak ihlali var” dedi. 2 üyesinin itiraz ettiği kararın dosya daha istinaf mahkemesi aşamasında iken verilmesi dikkat çekti.

DUALIKLAR TOPTAN ÇIKTI!

Bu haftanın diğer ilginç kararı da terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in “Mizandan kırmızı pasaport ile geçecek 1000 kişi” dediği ve “dua listesine” aldığı isimlerden 9’u ile ilgili karar oldu. Kaynak Holding soruşturması kapsamında yargılanan ve haklarında 15 yıla kadar hapis istenen 9 kişi tahliye edildi. Gerekçe ise sanıkların yattığı süre. Aynı soruşturmada adı geçen 54 sanık da daha önce tahliye edilmişti.

AVCI DA ÇIKTIYSA

Gündeme bomba gibi düşen diğer haber ise FETÖ’cü eski Savcı Gültekin Avcı hakkındaki karar oldu. FETÖ’nün, aralarında siyasetçiler, gazeteciler, MİT’çiler ile asker ve polislerin de olduğu binlerce kişiyi dinlediği ‘Selam Tevhid Kumpası”nın önemli aktörleri arasında gösteriler Avcı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aynı zamanda FETÖ’nün yayın organlarında yazarlık ve yorumculuk da yapan Avcı hakkında verilen kararın gerekçesi ise “tutuklukta geçirdiği süre.” Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrasında Avcı dün yeniden gözaltına alındı.

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BELEDİYE İMAMINA TAHLİYE

Haftaya damga vuran kararlardan birisi de dün çıktı. FETÖ’nün belediye imamı olduğu iddia edilen Erkan Karaarslan Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararının iptali için bir üst mahkemeye başvurdu. Yapılan bu itiraz da reddedildi. Tahliye kararında, Karaarslan’ın cezaevinde geçirdiği sürenin dikkate alındığı öğrenildi. Ankara’da yakalanarak tutuklanan Karaarslan’ın büyük çoğunluğu CHP’lilerden oluşan belediyelerden örgüte para aktardığı iddia ediliyor. Daha önce de FETÖ soruşturmalarında verilen tuhaf kararlar gündeme gelmişti. FETÖ’nün GATA yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede adı 500 pilotu ‘çürük’ göstererek Hava Kuvvetleri’ne girmesini engelleyen kişi olarak geçen eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta tahliye edildi.

CASUSLUKTAN BERAAT

Tartışma oluşturan kararlardan biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın eski özel kalem müdürü olan ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen İdris Karagöz’e verilen ceza oldu. Karagöz yargılandığı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. MİT’in başında bulunan ismin özel kalem müdürlüğünü yaparak üst düzey birçok toplantı ve bilgiye vakıf olan bir pozisyonda çalışmasına rağmen Karagöz, ‘casusluk’ ve ‘anayasal düzeni ihlal’ suçlarından beraat ettirildi. İfşa olana kadar yüzlerce dosyaya bakan FETÖ’nün yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davalarda da jet tahliyeler çıktı. Yargıtay’da yargılanan ve 8 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alan 20’yi aşkın isim tahliye edildi.

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Dosyalar böyle kapandı!

FETÖ soruşturmasında ilginç kararların verildiği yerlerden birisi de Eskişehir. Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 ve 2018 yılında 2 ayrı soruşturma dosyasında aralarında kamudan ihraç edilenler, firariler ve geçici olarak görevden el çektirenlerin de olduğu 97 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Dosyası kapatılanlar arasında kendisi ve yakınları bylock kullananlar, FETÖ’ye müzahir sendika ve dernek üyeleri, başka dosyalarda yer alan şüphelilerle irtibatı bulunanlar, Zaman gazetesi Sızıntı dergisi ve Bank Asya kaydı bulunanlar var. Bazı şüphelilerin yakınlarının adı FETÖ soruşturmalarında geçiyor, çocuğu örgüt okullarında eğitim görenler de dosyası kapananlar listesinde.

Serbest kaldı firar etti!

Yargının tartışmaları kararların yaşandığı bir başka yer ise Kayseri oldu. Kayseri’de örgüt adına himmet ve yardım paralarını toplayan, örgüt adına başka şahısların topladığı paraları teslim alan, topladığı paraları örgüt içinde dağıtan ve paraları Ankara’daki üst düzey örgüt yöneticilerine götürerek kuryelik yapan örgütün esnaf imamı Ahmet Doğan 15 Aralık 2015’te yakalandı. Kayseri’ye komşu illerin de muhasebe sorumlusu olduğu belirlenen Doğan tutuklama talebiyle sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliğince, avukatının yurt dışına çıkış yasağı veya adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ettiği halde, mahkemece hiç bir tedbir kararı uygulanmadan serbest bırakıldı. Ahmet Doğan, hakkında cumhuriyet başsavcılığınca yeniden yakalama emri çıkarılmasına rağmen 5 Ocak 2016’da Atatürk Havalimanından yurt dışına kaçarak izini kaybettirdi. Kayseri’de tartışma yaratan bir başka karar ise FETÖ’nün Kayseri’deki iş adamları ve üst düzey esnaf grubunda ve mütevelli heyetinde görev alan, örgütün üst düzey imamları tarafından organize edilen toplantılara katılan ve örgüte finansman sağladığı iddia edilen Ömer Dengiz 10 Ağustos 2016’da gözltına alındı. FETÖ bünyesindeki Gelişen Sanayici ve İşadamları Derneğinde’de görev alan Dengiz, adresinde yapılan aramalarda Fetullah Gülen’a ait kitaplar ve teyp kasetleri ile Gülen tarafından dağıtılan ve örgüt mensuplarının konum ve irtibatlarının belirlenmesinde şifre amaçlı kullanılan rulo yapılmış ve kurdaleye sarılmış vaziyette 18 adet 1 dolar bulundu. Bütün bu delillere rağmen Dengiz hakkında, 2018 yılında Kayseri 2.Ağır Ceza Mahkemesince beraat kararı verildi.