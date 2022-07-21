Tahran zirvesinde Türkiye'nin net mesajları bildiriye girdi

Tahran’da yapılan 3’lü Suriye zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin tutumuna ilişkin masadan verdiği kararlılık mesajları toplantı sonrası yayınlanan 16 maddelik bildiriyi de şekillendirdi. Bildiride, Suriye’nin toprak bütünlüğüne sıklıkla vurgu yapılması dikkat çekti. Terörün her tür ve biçimiyle mücadelede garantör ülkeler kararlılık vurgusu yaparken, üstü örtülü biçimde PYD/YPG’nin kanton faaliyetlerine değinildi.

KARARLILIK VURGUSU

PYD/YPG’nin amacı olan “özyönetim” gayrimeşru olarak nitelendi, “Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler oluşturulmasına dair her türlü girişimin reddedildiği” de terör örgütünü destekleyen ABD’ye bir mesaj olarak yankılandı. Terör örgütünün Türkiye’yi hedef alan faaliyetleri de metne taşındı. Bu konuda garantör ülkelerin “Komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığı” vurgulandı. “Suriye’nin kuzeyi ile ilgili tüm düzenlemelerin eksiksiz bir şekilde uygulanması” ifadesi de Rusya’nın terör örgütünün 30 kilometre derine çekilmesi yönünde verdiği taahhüde atıfolduğu kaydedildi.

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ALTYAPI VE PYD’NİN PETROL GELİRİ

PYD/YPG’nin bölgeden sağladığı petrol gelirleri gündeme taşınırken, anayasa komitesinin rolünün altı yeniden çizildi. Sığınmacıların asıl ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin kolaylaştırılması üzerinde duruldu.