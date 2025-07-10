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Takip sırasında 4 polis otosuna çarptı, "hatırlamıyorum" dedi

Takip sırasında 4 polis otosuna çarptı, "hatırlamıyorum" dedi

17:4910/07/2025, Perşembe
DHA
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Muğla.
Muğla.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve bu sırada 4 polis aracına çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde, "Polis araçlarına çarptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Muğla Menteşe, Kötekli Mahallesi'nde bir kişinin otomobil içinde uçucu madde kullandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüpheli Güven Uğur'un kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Güven Uğur, kullandığı araçla 4 polis otosuna çarparak hasara yol açtı.

Polis ekiplerince lastiklerine ateş açılarak durdurulan otomobildeki sürücü Güven Uğur gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün uçucu madde etkisinde olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güven Uğur, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, polislerin "dur" ihtarını duymadığını öne sürdüğü belirtildi.

Güven Uğur'un,
"Durmam yönünde bir ikazda bulunmadılar, bulunduysalar da duymadım. Polis araçlarına çarptığımı hatırlamıyorum. İdrar testimde neden uyuşturucu çıktığını bilmiyorum. Olay günü sadece 2-2,5 tüp kadar uçucu madde kullandım"
şeklinde ifade verdiği öğrenildi.


#Muğla
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