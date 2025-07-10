Takip sırasında 4 polis otosuna çarptı, "hatırlamıyorum" dedi

"Durmam yönünde bir ikazda bulunmadılar, bulunduysalar da duymadım. Polis araçlarına çarptığımı hatırlamıyorum. İdrar testimde neden uyuşturucu çıktığını bilmiyorum. Olay günü sadece 2-2,5 tüp kadar uçucu madde kullandım"