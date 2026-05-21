Tank ve uçağın yerine yapay zeka

ABD/İsrail-İran Savaşı, modern harp anlayışındaki dönüşümü gözler önüne serdi. Milli İstihbarat Akademisi’nin (MİA) savaş sahasına ilişkin hazırladığı analiz raporunda, Türkiye’nin alması gereken yeni güvenlik önlemleri sıralandı. Raporda; “Çelik Kubbe”, siber harp, kritik altyapı güvenliği ve toplumsal direnç başlıkları öne çıktı. MİA’nın değerlendirmesine göre, tanklar, savaş uçakları ve klasik askeri platformların belirleyici olduğu dönem geride kalıyor.

Raporda, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan son çatışmanın bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

KRİTİK TESİSLER HEDEFTE

Buna göre, klasik savaş araçlarının yerini yapay zeka destekli sistemlerin, siber operasyonların, elektronik harbin ve veri üstünlüğünün şekillendirdiği yeni bir savaş düzeni alıyor. Artık yalnızca cephe hatları değil; enerji altyapıları, iletişim ağları, veri merkezleri, hava savunma sistemleri ve toplumsal psikoloji de doğrudan hedef haline geliyor.

Rapora göre dijital ve elektromanyetik alan, fiziksel çatışma sahası kadar kritik hale gelirken; düşük maliyetli dronlar ve yoğun füze saldırıları, gelişmiş hava savunma sistemlerinin kırılganlığını ortaya koyuyor.

ÇELİK KUBBE ÖNEMLİ

Raporda Türkiye için “Çelik Kubbe” projesinin önemine dikkat çekilirken, bunun; siber harp, elektronik harp ve saldırı kapasitesiyle desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca savunma sanayiinde seri üretim ve stok gücünün stratejik öncelik haline geldiği belirtiliyor.



