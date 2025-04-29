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Tarım bölümü öğrencileri serada teorik eğitimlerini uygulama fırsatı buluyor

Tarım bölümü öğrencileri serada teorik eğitimlerini uygulama fırsatı buluyor

09:1629/04/2025, Salı
IHA
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Mevsimine göre sebze yetiştiren öğrenciler hem çiftçilik mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor.
Mevsimine göre sebze yetiştiren öğrenciler hem çiftçilik mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor.

Erzincan'da Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulun bahçesindeki serada fide yetiştiriciliği yaparak hem öğreniyor hem de ekonomiye katkı sunuyor. Tarım bölümü öğrencileri, serada teorik eğitimlerini uygulama fırsatı buluyor.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile kurulan seralarda sebze fidesi üretim faaliyeti 2020 yılında başlayarak Tarım Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından devam ettiriliyor.

Mevsimine göre sebze yetiştiren öğrenciler hem çiftçilik mesleğinin inceliklerini öğreniyor hem de ek gelir elde ediyor. Öğrencilerin, haftanın 5 günü uygulama alanlarında ürettikleri organik sebzeler, uygun fiyata mahalleli tarafından alınıyor.

Erzincan Valiliğinin destekleri ile oluşturulan seralar ve tarlada sebze fidesi üretim faaliyeti 2020 yılında başlayarak Tarım Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından kurulduğu yıl 30 bin sebze fidesi üretimi gerçekleştirildi.

Üretimde yerelde halkın lezzet olarak en çok tercih ettiği ata tohumları kullanılmaya özen gösterilirken, ticari anlamda üretim yapmak isteyenler için yüksek verimli hibrit türlerin de üretimi gerçekleştiriliyor. Kullanılan tohumların genelde ata tohumu olması, üretilen fidelerin piyasa fiyatlarına nispeten en az yüzde 30 daha ucuz olması, hastalıklara dayanıklı olmaları, çeşitlerin doğru olarak verilmesi, ticari olarak üretim yapan üreticiler için ise yüksek verimli hibrit türlerin de olması gibi nedenlerden dolayı vatandaşlardan oldukça rağbet görüyor.

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