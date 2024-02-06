TBB İslam'a ve bilime düşman

Türkiye Barolar Birliği'nce (TBB) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına İslam Hukuku dersinin eklenmesine karşı dava açtı. Üniversitelerin hukuk fakültelerinde 'Roma Hukuku' dersi zorunlu okutulurken 'İslam Hukuku' dersi seçmeli ders olarak müfredatta bulunuyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi bu dersi zorunlu olarak müfredata ekleyince TBB yönetimi, zorunlu ders kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı'nca, TBB'nin açtığı davanın bilimsel özgürlüğe aykırı olduğu vurgulayarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TBB yönetimini yasakçı tutumdan vazgeçmeye çağıran baro, açıklamasında şunları ifade etti: "Barolar Birliği yönetiminin bu tavrı öncelikle üniversitenin bilimsel özerkliğine ve bilim hürriyetine saldırıdır. İkinci olarak bilgi karşıtlığıdır. Bu nedenlerle TBB yönetimini, bilimi hedef alan yasakçı tutumundan vazgeçmeye ve asli vazifesini gereği gibi yerine getirmeye davet ediyoruz."