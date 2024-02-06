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TBB İslam'a ve bilime düşman

Türkiye Barolar Birliği’nin, ‘İslam Hukuku’nu hukuk fakültesi müfredatına alan Medeniyet Üniversitesi’ne dava açması tepki çekti. İstanbul 2 No’lu Baro “TBB yönetimini, bilimi hedef alan yasakçı tutumundan vazgeçmeye çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:08 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Barolar Birliği'nce (TBB) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına İslam Hukuku dersinin eklenmesine karşı dava açtı. Üniversitelerin hukuk fakültelerinde 'Roma Hukuku' dersi zorunlu okutulurken 'İslam Hukuku' dersi seçmeli ders olarak müfredatta bulunuyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi bu dersi zorunlu olarak müfredata ekleyince TBB yönetimi, zorunlu ders kararının iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

İSTANBUL 2 NOLU BARO'DAN CEVAP GELDİ

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanlığı'nca, TBB'nin açtığı davanın bilimsel özgürlüğe aykırı olduğu vurgulayarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TBB yönetimini yasakçı tutumdan vazgeçmeye çağıran baro, açıklamasında şunları ifade etti: "Barolar Birliği yönetiminin bu tavrı öncelikle üniversitenin bilimsel özerkliğine ve bilim hürriyetine saldırıdır. İkinci olarak bilgi karşıtlığıdır. Bu nedenlerle TBB yönetimini, bilimi hedef alan yasakçı tutumundan vazgeçmeye ve asli vazifesini gereği gibi yerine getirmeye davet ediyoruz."



#Türkiye Barolar Birliği
#İslamofobi
#Aktüel
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